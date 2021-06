Jennifer Lopez ne rencontrera pas les enfants de Ben Affleck de sitôt: le veto de Jennifer Garner

Jennifer Lopez et Ben Affleck affolent la planète people depuis leurs retrouvailles. Et ça a l’air de rouler si bien que JLo a déjà présenté ses enfants à son nouveau compagnon. En revanche, les enfants de l’acteur ne rencontreront pas leur nouvelle belle-mère de sitôt.

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont inséparables depuis leurs retrouvailles. Après de longs baisers échangés devant les photographes, ils ont passé le cap des rencontres familiales. Du moins, d’un côté.

En effet, JLo a présenté son chéri à sa famille. Elle l’a emmené à l’anniversaire des 50 ans de sa sœur. Et Ben a aussi rencontré les jumeaux de la chanteuse nés de son union avec Marc Anthony. Max et Emme ont 13 ans et semblent bien s’entendre avec leur nouveau beau-père.

Or, si Marc Anthony avait approuvé la rencontre entre Ben Affleck et ses enfants, l’ex-femme de l’acteur, Jennifer Garner, a mis son veto. Elle préfère que le nouveau couple prenne son temps avant de présenter JLo à Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans.

D’après le magazine In Touch, l’actrice juge qu’il est trop tôt et préfère que le couple se renforce avant que ses enfants ne voient arriver un nouveau visage dans leurs vies. Au-delà de ça, l’ex-femme de Ben semble se réjouir des retrouvailles de Bennifer.