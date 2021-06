Le coup de gueule de Thomas Dutronc: "Ma mère n'est pas morte"

Françoise Hardy, âgée de 77 ans, lutte depuis deux ans contre le cancer. Une rumeur l'annonçait morte, mais son fils Thomas Dutronc a démenti sur son compte Instagram.

Françoise Hardy souffre et aimerait se faire euthanasier. Dans une récente interview, la chanteuse, atteinte d'un cancer du larynx, se disait "proche de la fin". Elle expliquait à Femme Actuelle qu'elle visait un "cauchemar" à cause "de l'absence de salive, du manque d'irrigation de toute la zone ORL, d'un assèchement généralisé et des hémorragies nasales, des détresses respiratoires et autres problèmes qui s'ensuivent".

Certains médias ont annoncé sa mort ce week-end… Son fils Thomas Dutronc a souhaité mettre les choses au clair. "Ma mère n'est pas morte", a-t-il publié sur son compte Instagram. Le chanteur a ensuite fait un peu d'humour. "Je viens de l’avoir au téléphone à l’instant. En revanche, tout n’est pas rose. En effet, la porte de son congélateur a été mal fermée, un paquet de légumes surgelés a l’air d’être à l’origine de ce drame… Ma maman ce matin avait tout d’abord remarqué une flaque au pied de son frigo. Toute sa livraison Picard d’hier est fichue. Envoyez plutôt vos condoléances à ses surgelés, merci !"

Il en a ensuite profité pour pousser un coup de gueule envers les journalistes qui ont relayé cette terrible rumeur. "Et BRAVO à ces quelques journalistes qui font un travail remarquable sans jamais vérifier leurs sources, ça demande du courage…"