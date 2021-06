Le prince Charles ne laissera pas Archie devenir prince lorsqu'il sera roi: voici ce qu'il a prévu pour l'en empêcher

Selon The Mail on Sunday, le prince Charles ne laissera jamais son petit-fils Archie être prince. Ses parents, Harry et Meghan, ont été informés de cette nouvelle.

Le prince Charles aurait été clair: Archie n'a pas sa place parmi les premiers membres de la famille royale. Or, un petit-fils du souverain a longtemps eu le droit d'être prince. Mais le prince Charles est déterminé à limiter le nombre de membres de la famille royale. Il estimerait en effet que le public n'a pas à payer pour une monarchie en constante expansion.

Le père du prince Harry a donc annoncé à ce dernier et son épouse Meghan Markle qu'il comptait modifier des documents clés pour s'assurer qu'Archie ne puisse pas obtenir le titre dont il aurait hérité de droit autrefois. C'est une source proche du couple qui a fait ses révélations à The Mail on Sunday.

"Harry et Meghan ont appris qu'Archie ne serait jamais un prince, même lorsque Charles serait devenu roi", a confié la source. C'est juste avant de participer à l'interview d'Oprah Winfrey que le couple a appris la nouvelle.

Les détails du plan du prince Charles n'ont pas encore été révélés. Mais selon The Mail on Sunday, il semblait que seuls les héritiers du trône et leurs proches parents recevront des titres complets, un soutien financier du trésor public par le biais de la subvention souveraine et la protection policière financée par le contribuable.