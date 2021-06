Laurent Delahousse s'énerve en plein débat: "33 millions de Français ne votent plus parce qu’il y a parfois des débats stériles"

Hier soir, Laurent Delahousse animait avec Anne-Sophie Lapix la soirée électorale consacrée au scrutin régional qui a eu lieu ce week-end en France.

Mais sur le plateau de France 2, certains ont provoqué l'agacement du journaliste. Marlène Schiappa tentait de répondre aux questions des parlementaires Yannick Jadot, Olivier Faure et Alexis Corbière mais ils lui coupaient sans arrêt la parole.

"S’il vous plaît… On va faire un point… Ça fait un moment que je n’ai pas animé un débat politique et je commence à comprendre les Français de plus en plus", a d'abord lancé Laurent Delahousse.

Il a ensuite fait le lien direct entre l'attitude des parlementaires et le taux d'abstention très élevé lors de cette élection. "Il y a 33 millions de Français qui ne votent plus et c’est parce qu’il y a parfois des débats stériles", a-t-il poursuivi, avant d'ajouter : "Donc on va y aller tranquillement ce soir parce que moi, ce qui me ferait plaisir, ce serait que les gens aillent voter".