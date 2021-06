Jennifer Lopez partage une photo avec son père: la ressemblance est FRAPPANTE

Jennifer Lopez a surpris ses fans à l’occasion de la fête des pères. La star publié deux photos avec son papa, la première récente, et la seconde la présente bébé dans les bras de son père. Sur cette seconde image, la ressemblance est frappante.

Jennifer Lopez a partagé un beau message pour son père dimanche à l'occasion de la fête des pères. La star a posté deux photos montrant le duo ensemble : une photo de l'époque où elle n'était qu'un bébé et un second cliché récent.

Dans la légende, Jennifer a écrit : "Papa, il n'y a pas assez de mots pour décrire ce que tu représentes pour moi... Je t'aime pour toujours... de toutes les manières! #HappyFathersDay à tous les papas extraordinaires qui se montrent chaque jour pour leurs bébés ! Vous êtes nécessaires et appréciés et aimés plus que vous ne le saurez probablement jamais. Aujourd'hui, nous vous célébrons !!"

Les fans ont été ravis par les doux clichés - et un très grand nombre a commenté les similitudes entre le père et la fille. "Wow ! Tu lui ressembles !", a fait remarquer l'un d'entre eux, tandis qu'un deuxième a fait écho : "Je me rends compte que tu es la jumelle de ton père depuis toujours !". Un troisième a déclaré : "Tu lui ressembles tellement !"

Jennifer est la deuxième des trois enfants nés de David et Guadalupe Rodriguez ; l'ancien couple a divorcé dans les années 1990 après 33 ans de mariage. La star a une sœur aînée, Leslie, qui se produit comme chanteuse d'opéra, et une sœur cadette, Lynda, journaliste et auteur.