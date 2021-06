Christina Milian célèbre la fête des pères: des photos et vidéos inédites de Matt Pokora en famille

Christina Milian a sorti le grand jeu pour fêter le père de ses enfants. La star a réalisé une courte vidéo sur son compte Instagram. On y découvre Matt Pokora avec Violet, Isaiah et Kenna comme on ne l’a jamais vu.

La fête des pères en France et en Amérique du Nord a poussé toutes les stars à célébrer les papas du monde entier. Matt Pokora en fait partie. Christina Milian a publié une vidéo sur son compte Instagram dévoilant le chanteur comme on ne le connaissait pas. Elle a compilé leurs quatre années de vie commune.

"Bonne Fête des Pères, je t'aime !", débute Christina Milian. Puis, en guise d'introduction, elle a raconté comment avait débuté son histoire avec le chanteur français. "Le jour où s'est rencontrés, il m'a dit 'on aura des enfants ensemble. J'ai ri et je lui ai répondu : 'j'ai déjà une fille de 7 ans appelée Violet'". Et Matt Pokora lui a rétorqué : "et bien, tu n'as pas de fils !". "Et ceci est arrivé ...", a poursuivi la jolie brune pour dévoiler le contenu de sa vidéo hommage à son conjoint.

On voit d’abord Matt Pokora câlinant Christina Milian, puis jouant avec Violet, puis avec les échographies d’Isaiah et enfin son fils dans les bras. On le découvre ensuite avec Kenna, le petit dernier né en avril.

"Je souhaite à l'amour de ma vie une bonne fête des pères ! Tu l'as demandé dès le premier jour et regarde où nous sommes maintenant, écrit l’actrice en légende. Tu es vraiment le meilleur du meilleur ! Tu te surpasses et tu vas au-delà. Et je suis si heureux d'avoir contribué à faire de toi le père dont tu rêvais tant. Nous avons officiellement terminé ! Je t'aime. Bonne fête des pères, la meilleure ! P.S. C'est tellement difficile d'éditer 15 secondes de certains des meilleurs souvenirs de ma vie, mais j'espère que cela fera l'affaire."