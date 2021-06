Stéphane Plaza danse nu sous la douche pour célébrer l'été

Stéphane Plaza apparaît en train de danser nu sous la douche dans le nouveau clip de l’été de la chaîne M6.

L’été est là et la chaîne française M6 en profite pour sortir un clip avec ses animateurs phares. On retrouve Karine Le Marchand, Philippe Etchebest, Cristina Cordula et bien d’autres. Mais surtout Stéphane Plaza.

Tous se déhanchent sur le tube "Friday". Mais l’animateur de "Maison à vendre" sort clairement du lot. En fin de vidéo, on le voit tout nu, en train de danser sous la douche. Un smiley lui cache tout de même ce qu’on ne pourrait voir…