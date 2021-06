Billie Eilish épinglée comme raciste: "Je suis consternée et j’ai envie de vomir d’avoir prononcé ce mot"

Billie Eilish fait partie de ces nouvelles artistes qui lutte contre le racisme et toute forme de discrimination. Pourtant, une ancienne vidéo datant de ses 13 ans la montre en train de prononcer le mot "Chink", une insulte anti-asiatique particulièrement offensante.

Billie Eilish est au cœur d’un scandale. Une ancienne vidéo de la chanteuse circule sur laquelle on la voit à 13 ans prononçant le mot "Chink". Ce mot est une insulte anti-asiatique particulièrement offensante. Elle répétait ce terme entendu dans la chanson "Fish" de Tyler the Creator.

Dans un post, la star s’est expliquée : "Il y a un montage vidéo qui circule sur moi quand j’avais 13 ou 14 ans, où je prononce un mot d’une chanson dont je ne savais pas à l’époque qu’il s’agissait d’un terme péjoratif utilisé contre les membres de la communauté asiatique. Je suis consternée, embarrassée et j’ai envie de vomir d’avoir prononcé ce mot. Cette chanson est la seule fois où j’ai entendu ce mot car il n’a jamais été utilisé autour de moi par quelqu’un de ma famille. Peu importe mon ignorance et l’âge que j’avais à l’époque, rien n’excuse le fait que c’était blessant. Et pour cela, je suis désolée."

Billie Eilish continue de promouvoir l’inclusion, la gentillesse et la tolérance. "Nous devons tous continuer à avoir ces conversations, à écouter et à apprendre", conclut-elle.