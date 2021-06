Les Backstreet Boys et les NSYNC UNIS pour une chorégraphie comme au bon vieux temps (vidéo)

Les fans des Backstreet Boys et de NSYNC ont connu un moment de pure joie ce lundi en découvrant sur la plate-forme de médias sociaux TikTok des membres de leurs groupes préférés unir leurs forces pour danser sur le fameux tube Bye Bye Bye.

AJ McLean et Nick Carter des Backstreet Boys en plus des stars de NSYNC Joey Fatone et Lance Bass se sont unis pour former ce nouveau groupe, les Back-SYNC.

Cette nouvelle équipe avait étonné les fans vendredi dernier en se produisant ensemble lors de la Gay Pride de Los Angeles.

Et le quatuor inattendu a de nouveau conquis le cœur de ses fidèles fans en exécutant la chorégraphie de la chanson des NSYNC, initialement sortie en 2000, et en la partageant sur la page de réseau social de Nick.

Cette vidéo a déjà été vue 11,5 millions de fois.