Après avoir amassé une sacrée fortune, Paris Hilton dévoile avoir un nouvel objectif dans sa vie

Elle ne l'a jamais caché. L'un des objectifs de longue date de Paris Hilton était avant tout de devenir milliardaire. Mais ce temps semble désormais être révolu, comme elle l'a confié au magazine Variety, pour promouvoir un nouveau documentaire consacré à sa vie "This is Paris", qui a été tourné il y a tout juste deux ans.

L'ancienne star de télé-réalité y confie qu'amasser une fortune était son principal objectif "parce que je n'étais pas heureuse dans ma vie personnelle. Et aussi en passant par ce que j'ai vécu, j'ai toujours vu l'argent comme la liberté et l'indépendance, et comme le fait de ne pas être contrôlée", a-t-elle ajouté. "Je pense que c'est pourquoi j'ai juste eu ça comme objectif dans la vie. Et maintenant que je suis si incroyablement heureuse et amoureuse, je ne m'intéresse plus vraiment aux milliards. Je suis plus intéressée par... les bébés", a révélé Paris Hilton.

La star de 40 ans est en couple avec l'entrepreneur Carter Reum depuis décembre 2019, le couple s'étant fiancé en février 2021.

On ne sait pas quand le mariage aura lieu, mais selon plusieurs sources Paris Hilton se concentre davantage sur le fait de fonder une famille.