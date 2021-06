Ces triplées américaines sont toutes les trois enceintes en même temps (vidéo)

C'est une belle histoire qui est relatée ce mercredi par la chaîne américaine CBS. Les triplées de la famille Tran sont nées à seulement quatre minutes d'intervalle, et maintenant ces 3 sœurs qui résident dans le comté d'Orange célèbrent une autre étape importante. Gina, Nina et Victoria accoucheront d'un trio de bébés au cours des quatre prochains mois – deux garçons et une fille, rapporte CBS Los Angeles.

Les prénoms sont déjà choisis pour les futurs petits enfants: Leighton Grace, Hendrix Paul et Zaden Seth.

Ensemble, ils font partie du baby-boom de la pandémie de COVID.

Les sœurs, maintenant âgées de 35 ans, devraient accoucher en juillet, août et novembre. Les trois meilleures amies se créent maintenant des souvenirs en assortissant des tenues et en partageant des vêtements de maternité. Tout un programme...