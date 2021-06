Réconcilié avec Jenifer, Jean-Pascal raconte tout: "On a une magnifique amitié" (vidéo)

Lors de l'émission événement à l'occasion des 20 ans de la Star Academy, la chanteuse Jenifer, et d'autres comme Nolwenn, n'ont pas fait le déplacement pour se faire interviewer et commenter les images d'archives du télé-crochet.

"On a bien discuté"

Mais un prime est également prévu pour marquer le coup. Il sera diffusé en septembre, et le tournage s'est déjà déroulé. Cette fois, Jen sera de la partie! Jean-Pascal a pris la parole pour raconter ce moment. Heureux comme tout, il explique avoir passé un formidable moment avec ses anciens camarades.

Ses fans n'ont pas manqué de lui demander si la confrontation avec Jenifer s'était bien passée, après qu'il ait partagé son mécontentement publiquement. "Jen , oui, ravi de la revoir, très bien, on a discuté. Je la chambre un peu, elle était pas là aux 20 ans et apparemment elle a pas été prévenue, je ne savais pas", explique "JP".

"Il n'y avait rien de méchant"

"Mais elle me connaît, elle sait que c'est pas méchant. On en a parlé, il n'y avait rien de méchant, au contraire de ce qu'annonçaient les gens sur Twitter. Elle était là, elle a super bien chanté, une chanson magnifique de Serge Lama. On s'est retrouvés, c'était génial. Qu'est-ce qu'on a ri, c'était bien, quel bonheur, ça fait longtemps que j'avais pas ri autant."

"Aucune tension avec Jen et Mario"

Un conflit entre Jen et Mario avait aussi été souligné. Mais là encore, tout semble être rentré dans l'ordre. "Aucune tension avec Jen et Mario. La presse gonfle tout. On se fritte entre potes, mais on a une magnifique amitié, c'était fantastique de le revoir. c'est les réseaux, c'est la presse, ça veut toujours monter les choses, mais vous allez voir, ça va être un grand moment."

Les candidats ne s'étaient pas revus en 20 ans, mais ils ne comptent plus attendre si longtemps! On a trop attendu pour se revoir, mais c'est pas si négatif qu'on ait attendu 20 ans après, parce que c'est que ça devait être comme ça. Par contre on a dit qu'on attendait plus 20 ans pour se revoir!