Toujours en froid avec Harry, le prince Charles a ses plans pour l'éviter

Le conflit dure et ne semble pas s'apaiser, entre Harry et sa famille. Son père le prince Charles, dont il a attaqué violemment le comportement via des interviews et entretiens, ne semble pas près de lui pardonner.



Même si Harry vient à nouveau d'être père, d'une petite Lilibet, son propre père va probablement tenter de l'éviter un maximum pour le moment. Et cela, même si les occasions de le voir sont très rare, puisque Harry vit désormais aux Etats-Unis avec Meghan.



Harry face à son frère



Ce 1er juillet, Harry sera pourtant à Londres, afin de célébrer la mémoire de sa mère Lady Di, qui aurait eu 60 ans cette année. Un événement difficile à vivre, qui aurait pu ressouder les deux hommes. Mais il n'en sera rien, car le prince Charles a préféré ne pas assister à la cérémonie. Harry sera donc confronté à son frère William, ainsi que, sans doute, à Kate son épouse. Malgré les rumeurs, Meghan restera certainement aux Etats-Unis, laissant à nouveau Harry bien seul.

"Il n'y a pas de rendez-vous prévu entre eux"

Mais quelle excuse a pu trouver le prince Charles pour ne pas assister à ces commémorations? Selon le média The Sun, Charles sera en Ecosse. "Charles a clairement fait savoir qu'il ne sera pas là… Parce qu'il va en Écosse. Il n'y a pas de rendez-vous prévu entre eux trois. Charles laissera les garçons s'en occuper."

Il revient donc à Harry et William de gérer, ensemble, cet événement. Mais là aussi, les choses semblent compliquées. "Il n'y a pas eu de discussions personnelles ou de discussions appropriées, juste un échange très bref et minimal de sms. La relation est toujours très tendue et rien n'indique pour le moment qu'il y aura une sorte de rapprochement de si tôt", ajoute le tabloïd.