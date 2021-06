Candice (Koh-Lanta) hospitalisée après avoir échappé à la mort: "Mon corps est un puzzle géant" (photos)

Ce vendredi 18 juin, Candice, aventurière de Koh-Lanta Les armes secrètes, a vu sa vie défiler! Durant d'une sortie en canyoning, l'instructrice de survie a fait une très très vilaine chute lors d'un saut d'une vingtaine de mètres.

"Une chance immense

La jeune femme a dû être emmenée d'urgence à l'hôpital via hélicoptère. Aujourd'hui, elle donne de ses nouvelles, tout en gardant le sourire. "Bon, vous l’aurez peut être compris, vendredi j’ai décidé de transformer mon corps en puzzle géant … plusieurs fractures au bassin, du sacrum et du coude, quelques point de suture... J’ai même eu le croit de faire un super vol en EC145!", écrit-elle sur Instagram avec humour. "Mais plus sérieusement, j’ai eu la chance d’être très bien entourée lors de cet accident! Maintenant il n’y a plus qu’à prendre son mal en patience et à rester sagement dans un lit d’hôpital (challenge pour une hyperactive haha)"

Candice mesure sa chance, car elle n'a, selon elle, pas pris les mesures de sécurité nécessaires. "Je suis loin d’être au top de ma forme mais j’ai une chance immense de pouvoir écrire aujourd’hui, l’issue aurait pu être bien plus dramatique !

Moralité, il faut parfois savoir renoncer quand tous les paramètres ne sont pas alignés … je ne l’ai pas fait et j’en paye le prix aujourd’hui…"

"Une grosse erreur de ma part"

En commentaire, la jeune femme confie avoir fait "une grosse erreur", sans en die plus. "J'ai voulu tester la résistance de mes os face à de la roche … finalement 1-0 pour la roche".

L'aventurière va rester alitée un bon moment, mais elle se réjouit d'être encore en vie!