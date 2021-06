Britney Spears, forcée de prendre un moyen contraceptif sous sa tutelle, confie vouloir un enfant

Britney Spears a supplié mercredi un juge de Los Angeles de la libérer d'une tutelle ordonnée par le tribunal qui a donné à son père Jamie le contrôle de sa vie et lui a permis de contrôler sa fortune estimée à 60 millions de dollars au cours de ces 13 dernières années.

"Je veux que cette tutelle se termine - je crois vraiment que cette tutelle est abusive", a plaidé la superstar de la pop âgée de 39 ans dans un appel passionné de 25 minutes à la juge Brenda Penny.

"Je veux pouvoir me marier avec mon petit ami et avoir un bébé, mais la tutelle m'a dit que je ne pouvais pas faire ça. J'ai un DIU (dispositif intra-utérin) à l'intérieur de moi pour m'empêcher d'avoir un bébé."

"Je veux aller chez un médecin et le retirer pour pouvoir avoir un bébé, mais ils (la tutelle) m'ont dit non. Je me sens ligotée, intimidée et seule."

L'audience de statut n'a entendu aucune requête, ce qui signifie qu'une décision n'a pas été demandée. La juge Penny a déclaré qu'elle organiserait une audience dès que possible, afin que Britney puisse présenter sa requête. La dernière fois que Spears a parlé directement au juge, c'était en mai 2019, mais le tribunal était fermé au public et son témoignage a été scellé.

Les détails de sa santé mentale n'ont jamais été divulgués.

Spears a commencé sa déclaration par: "J'ai beaucoup à dire, alors soyez indulgents avec moi. Je ne pense pas avoir été entendu à quelque niveau que ce soit lorsque je suis venu au tribunal la dernière fois."

Parlant de ses engagements antérieurs en matière de musique et de tournée, Spears a déclaré qu'elle "n'était pas là pour être l'esclave de qui que ce soit".

S'exprimant rapidement par liaison audio avec la Cour supérieure de Los Angeles – où des dizaines de fans et de supporters se sont rassemblés à l'extérieur en scandant "Free Britney" et en agitant des pancartes disant "We Love You Britney" – Spears a lancé une attaque extraordinaire contre son père pour ses actions en tant que co-conservateur .

Sa voix très reconnaissable était encore féminine, mais mercredi, elle était forte, émotive et si rapide qu'il était parfois difficile de comprendre ses paroles.

Parfois, elle trébuchait sur ses mots, comme si elle ne pouvait pas attendre pour laisser échapper la frustration et la colère évidentes qu'elle ressent face à la tutelle qui l'a "asservie" pendant 13 ans.