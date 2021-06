Le prince Charles n'a pas coupé les vivres à Harry et Meghan comme ils l'ont prétendu lors de leur interview avec Oprah

Le prince Charles a financé le duc et la duchesse de Sussex d'une "somme substantielle" dans les mois qui ont suivi la retraite du couple de la famille royale, alors que le prince Harry a soutenu lors de son interview avec Oprah Winfrey que son père lui avait soudainement coupé les vivres.

Les comptes royaux rendus chaque année publics montrent pour la première fois que le futur roi a continué à financer Harry et Meghan jusqu'à l'été de l'année dernière à partir d'un fonds intitulé "Clarence House" et contenant plus de 4,4 millions de livres sterling (soit 5,15 millions d'euros).

Ces détails dévoilés contredisent les remarques du prince Harry faites à Oprah Winfrey concernant les faits et gestes du prince Charles. Harry avait affirmé avoir été coupé du soutien financier de sa famille au "premier trimestre" de l'année dernière. Il a même affirmé que lui et sa femme en étaient réduits à vivre sur l'héritage laissé par sa ma mère, la princesse Diana. Selon plusieurs médias, le prince Harry aurait touché une somme équivalente à plus de 9 millions d'euros.

Ce qui ressort clairement des comptes audités de manière indépendante, c'est que Harry et Meghan étaient toujours répertoriés comme recevant de l'argent des revenus du duché de Cornouailles de Charles, malgré leur départ de la monarchie fin mars de l'année dernière.

Un porte-parole principal de Clarence House a déclaré: "Comme nous nous en souvenons tous, en janvier 2020, lorsque le duc et la duchesse ont annoncé qu'ils allaient s'éloigner de la famille royale en activité, le duc a déclaré qu'ils travailleraient pour devenir financièrement indépendants. Le prince de Galles a alloué une somme substantielle pour les accompagner dans cette transition. Ce financement a cessé à l'été de l'année dernière. Le couple est maintenant financièrement indépendant."

Le porte-parole a ajouté: "Je ne trahis aucune confiance en disant qu'ils ont très bien réussi à devenir financièrement indépendants." Et interrogé sur la divergence dans les remarques de Harry, le porte-parole a déclaré: "Tout ce que je peux vous dire, ce sont les faits."