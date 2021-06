Charlène et Albert de Monaco séparés pour leurs 10 ans de mariage: "Cela me manque d'être avec eux"

Charlène et Albert de Monaco célèbreront leurs dix ans de mariage le 1er juillet. Pourtant, le couple ne pourra pas être ensemble. Charlène est toujours malade et ne peut pas quitter l’Afrique du Sud pour l’instant.

Des noces d’étain peu festives pour Charlène et Albert de Monaco. Le couple fêtera ses 10 ans de mariage le 1er juillet, mais séparément. La princesse est contrainte de rester en Afrique du Sud toujours souffrante.

Elle a développé de multiples infections à l’oreille, au nez et à la gorge depuis son départ de Monaco en mars dernier. Sa dernière opération date du 23 juin. Sur recommandation des médecins, elle doit poursuivre la convalescence dans son pays d’origine.

"Cette année marquera la première fois que je ne serai pas avec mon époux lors de notre anniversaire en juillet, ce qui est difficile, et cela m'attriste, regrette-t-elle dans un communiqué. Cependant, Albert et moi n'avons eu d'autre choix que de suivre les conseils de l'équipe médicale, même si c'est extrêmement difficile. Il m'a été d'un soutien incroyable."

Charlène n’a donc plus vu ses enfants, Jacques et Gabriella, 6 ans, depuis plus d’un mois. Elle confie dans le communiqué discuter souvent avec eux : "Mes conversations quotidiennes avec Albert et mes enfants m'aident énormément à garder le moral, mais cela me manque d'être avec eux."

Elle avait rejoint le pays dans lequel elle a grandi afin de se consacrer à sa fondation qui lutte contre les noyades et œuvre pour l’éducation des enfants par le sport.