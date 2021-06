Pour fêter son 6e anniversaire, JJ avait invité 22 autres enfants: aucun d'entre eux n'est venu (vidéo)

La maman d'un petit garçon de 6 ans, prénommé JJ, a publié une triste vidéo sur son compte TikTok. Elle y révèle qu'aucun des invités de son fils n'est venu à son anniversaire

C'est dans un parc que JJ devait fêter son sixième anniversaire avec des amis. Il attendait 22 autres enfants mais malheureusement, aucun d'entre eux n'est venu. Sa maman a publié une triste vidéo sur TikTok. On y voit les décorations et les cupcakes prévus pour l'événement... et un parc bien vide. La maman explique qu'elle est triste pour son pauvre petit garçon. "Je sais qu'il y a une pandémie, mais c'est un parc... Et nous les avons rouverts dans ma ville."

Elle dit aussi que son fils est "incroyable" et "mérite mieux".

De nombreux internautes ont réagi suite à la publication de cette vidéo, demandant l'adresse du petit garçon pour lui envoyer des cadeaux. La maman a répondu qu'elle avait finalement réussi à faire venir 6 personnes, en faisant le tour de ses amis et de sa famille, pour sauver la journée de son petit garçon.