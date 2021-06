Ce chien a perdu son maître il y a trois semaines: chaque jour, il vient sur son lieu de travail et l'attend

Il y a presque trois semaines, l'explosion d'une mine a causé la mort de sept mineurs. Le chien de l'une des victimes vient tous les jours l'attendre sur son lieu de travail.

Gonzalo Cruz, 53 ans, vient de tragiquement décéder le 4 juin après l'explosion d'une mine de charbons dans laquelle il travaillait, au Mexique. Six mois plus tôt, il avait adopté un chien, nommé Cuchufleto. Depuis son adoption, l'animal accompagnait tous les jours son maître jusqu'à son lieu de travail. "Il partait avec mon mari à 6h30, confie la veuve de Gonzalo, Sandra, au DailyMail. Il rentrait même parfois dans la mine avec mon mari. Il s'en fichait qu'il fasse noir. À d'autres moments, il sortait et l'attendait dehors."

Le chien pouvait retourner à sa maison durant la journée, mais il lui arrivait de revenir à la mine s'il remarquait que son maître rentrait plus tard que prévu. Mais tout a donc changé le 4 juin dernier. La télévision mexicaine 15 Sabinas explique que ce jour-là, Cuchufleto a senti que quelque chose n'allait pas et est entré dans la mine pour trouver son maître. Il avait alors rencontré une équipe de secours qui tentait d'atteindre les mineurs bloqués sous les gravats. Le corps de Gonzalo a finalement été sorti de la mine le 6 juin.

Depuis lors, le chien passe son temps devant la maison à atteindre que son maître rentre du travail. Il ne mange quasiment plus et boit juste de l'eau. Les habitants du quartier ont remarqué que lorsqu'il n'était pas devant la maison, Cuchufleto avait pour habitude de se rendre jusqu'à la mine et de gratter la terre à la surface, comme s'il semblait chercher Gonzalo. Le chien irait sur place tous les jours depuis la perte de son maître.

La télévision mexicaine lui a consacré un reportage, à voir à 30 min dans la vidéo.