Amir, fou amoureux: "J'ai trouvé mon âme soeur" (vidéo)

Amir était l'invité du RTL INFO avec Vous ce vendredi. Comblé, le chanteur franco-israélien s'est confié sur sa vie de famille. L'homme de 37 ans a dédié la chanson "Toi", titre de son troisième album intitulé Ressources, à son épouse Lital. Marié depuis 7 ans, l'artiste nage dans le bonheur.

Leur histoire d'amour a commencé par un coup de foudre, raconte l'artiste. "J'ai trouvé mon âme sœur. On s'est rencontré. On ne s'est plus quitté", confie l'homme amoureux. Il avoue qu'il n'était pas très "sérieux avec les filles" avant de rencontrer sa femme. Mais l'amour l'a complètement changé. "Je me suis pris au jeu et j'ai vu que ça ne me dérangeait pas de faire un trait sur ma façon d'être avant".



Le couple est parent d'un petit Mikhaël, âgé de deux ans. L'arrivée de leur enfant a eu "un impact très positif" sur Amir. "J'ai trouvé une nouvelle place dans ce monde. J'ai cette chance de pouvoir transmettre, éduquer, subvenir aux besoins d'une personne. C'est comme si c'est là que ça prenait du sens", explique le père de famille.

La paternité a teinté la personne qu'il est mais également sa musique et son approche vis-à-vis de la vie, estime-t-il. "Je me soucie de ce quelqu'un toute la journée. C'est un nouveau coup de foudre".

Amir participera au Télévie le 18 septembre prochain. Il sera le 25 novembre à La Madeleine à Bruxelles et le 13 novembre 2022 à Forest National.