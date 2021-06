Quand Sharon Stone s’en prend à Meryl Streep: "Il y a d’autres actrices tout aussi talentueuses"

Sharon Stone n’a pas apprécié la question d’une journaliste américaine au sujet de Meryl Streep. Elle a tenu à rappeler que Meryl Streep n’est pas la seule bonne comédienne, "il y a d’autres actrices tout aussi talentueuses".

Sharon Stone n’a pas hésité à descendre Meryl Streep de son piédestal. Lors d’une interview avec Zoomer, la journaliste a commencé sa question : "Alors, quand vous avez finalement pu travailler avec Meryl Streep, vous avez réalisé..." Elle n’a pas pu terminer sa phrase que Sharon Stone la coupait : "J’aime la façon dont vous formulez ça, que j’ai enfin pu travailler avec Meryl Streep. Vous n’avez pas dit: ‘Meryl a enfin pu travailler avec Sharon Stone.’ Ou que nous avons ‘enfin pu travailler ensemble’."

L’actrice regrette l’attitude d’Hollywood face à l’interprète de Miranda Priestly. "L’industrie a fait en sorte de nous inculquer que nous devrions toutes envier et admirer Meryl, parce que seule Meryl pourrait être la meilleure. Et d’après elle, tout le monde devrait rivaliser avec Meryl. Mais il y a d’autres actrices tout aussi talentueuses que Meryl Streep." Elle cite notamment Viola Davis, Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Coleman et Kate Winslet. "Mais, vous dîtes Meryl Streep et tout le monde tombe par terre."

Face au buzz que cette interview a fait sur les réseaux sociaux, Sharon Stone a tout de même essayé de calmer les choses : "Pour être claire, Meryl Streep est une des plus grandes actrices de tous les temps. Mais pas au détriment des autres."