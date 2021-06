Britney Spears s'excuse auprès de ses fans: "Prétendre que j'allais bien a vraiment aidé"

Britney Spears s'est exprimée sur les réseaux sociaux après son audience devant un tribunal de Los Angeles pour lever la tutelle dont elle fait l'objet depuis 2008.

Se disant "déprimée" et "traumatisée", la chanteuse Britney Spears a demandé mercredi à un tribunal de Los Angeles de lever la tutelle dont elle fait l'objet depuis 2008 à la suite de troubles psychologiques, et qui la prive d'une grande part de son autonomie. Après l'audience durant laquelle elle a parlé de manière interrompue pendant plus d'une vingtaine de minutes, la chanteuse a tenu à s'adresser à ses fans dans un long message publié sur son compte Instagram.

"Je veux juste vous dire un petit secret", commence la star qui veut "juste reprendre le contrôle de sa vie". "Je pense que nous voulons tous un conte de fée et de la manière dont je poste, ma vie semble être plutôt incroyable. Je pense que c'est ce que nous recherchons tous. C'était l'un des meilleurs traits de caractère de ma maman. Peu importe à quel point une journée était merdique quand j'étais plus jeune, pour mon bien et celui de mes frères et sœurs, elle prétendait toujours que tout allait bien. J'attire votre attention sur ça parce que je ne veux pas que les gens pensent que ma vie est parfaite, parce que ce n'est pas du tout le cas. Et si vous avez entendu quelque chose sur moi dans les infos cette semaine, vous savez vraiment que ce n'est pas le cas."

La star continue en disant qu'elle tient à s'excuser d'avoir fait semblant que tout allait bien ces deux dernières années. "Je l'ai fait par fierté et j'étais embarrassée de partager ce qui m'est arrivé, mais honnêtement, qui ne veut pas que son Instagram soit mis sous une lumière un peu fun. Croyez-le ou non, prétendre que j'allais bien a vraiment aidé."

De nombreux fans ont une nouvelle fois exprimé leur soutien à la star.