Rihanna et A$AP Rocky RECALÉS par un videur à l'entrée d'un bar: la chanteuse n'avait pas sa carte d'identité (vidéo)

Une vidéo circule sur les réseaux sociaux. On y voit Rihanna et son compagnon A$AP Rocky se faire recaler à l'entrée d'un bar à New York.

Mercredi dernier, Rihanna et A$AP Rocky ont décidé de passer une soirée en amoureux à New York. Les deux stars se sont rendues dans un bar de Soho. Mais une fois à l'entrée, ils ont eu la mauvaise surprise de se rendre compte que Rihanna n'avait pas sa carte d'identité. Même si c'est une star internationale, il semble qu'en effet, cela soit nécessaire à en juger la réaction du videur. Ce dernier a en effet décidé de ne pas les laisser rentrer. Sur une vidéo publiée par Twitter, on peut voir le couple tenter de discuter avec lui, gardant tout de même le sourire aux lèvres. Le post a fait beaucoup réagir les internautes, qui ne comprennent pas comment l'homme n'a pas reconnu les deux artistes. Finalement, ils ont réussi à entrer dans le bar qui fait aussi arcade. Ils ont donc joué à quelques jeux vidéo, avant de se poser à un bar pour se faire des câlins et s'embrasser.

© Isopix