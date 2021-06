Alizée fait une tendre déclaration à Grégoire Lyonnet pour son anniversaire: "On t'aime très fort" (photo)

Ce samedi 26 juin, le danseur Grégoire Lyonnet fête ses 35 ans. Son épouse Alizée lui a fait une belle déclaration sur Instagram.

Leur histoire d'amour est née sous les yeux des téléspectateurs de Danse avec les stars et depuis, ils semblent couler des jours heureux. Alizée et Grégoire Lyonnet se sont mariés le 18 juin 2016 et sont parents d'une petite Maggy (Alizée était quant à elle déjà maman d'Annily, née de son histoire avec Jérémy Chatelain). Après avoir fêté leurs 5 ans de mariage, ils célèbrent cette fois l'anniversaire du danseur. En effet, ce 26 juin, Grégoire Lyonnet a 35 ans.

Il a plaisanté sur Instagram en postant une photo retouchée de lui où on peut le voir vieilli. "Je trouve que je ne les fais pas, non ?", écrit-il en commentaire.

Son épouse a quant à elle partagé une photo où on le voit main dans la main avec leur petite Maggy. Elle écrit: "Joyeux anniversaire au plus merveilleux des maris et des papas. Merci de prendre soin de nous chaque jour comme tu le fais. On t'aime très fort".