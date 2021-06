Madonna lance la LGBTQ Pride à New-York: elle donne un concert seins nus

Madonna était présente pour le début de la LGBTQ Pride de New-York. Elle a chanté deux chansons et lancé une vente aux enchères dans un hôtel afin de récolter des fonds pour deux groupes de défense et de soutien de la communauté LGBTQ.

Madonna a démarré la LGBTQ Pride de New-York samedi soir à l’hôtel The Standard. Elle est arrivée à 1h30 du matin pour chanter "Hung Up" et "I don’t search I find".

Elle est apparue en short en cuir, corset vintage signé Jean-Paul Gaultier sans soutien-gorge laissant apparaître sa poitrine.

Elle a profité de la fête pour récolter des fonds pour deux groupes de défense et de soutien de la communauté LGBTQ. Elle a amassé plus de 100.000 dollars et a promis un don personnel de 25.000 dollars.