Ed Sheeran de retour après deux ans d’absence: "Je devais revenir à une vie normale pour écrire sur la vie"

Après deux ans d’absence, Ed Sheeran revient avec une nouvelle chanson intitulée "Bad Habits" ("Mauvaises habitudes", en français). Il arbore un look totalement déjanté à la Joker dans Batman dans le clip qui totalise près de 12 millions de vues actuellement.

Ed Sheeran réapparaît sur le devant de la scène après deux années passées en retrait. Il sort son single "Bad Habits". Il laisse tomber sa guitare pour un style plus électro et un look qui a de quoi surprendre. Dans le clip, il apparaît avec un look proche de celui du Joker dans Batman.

Ce retour survient après deux ans d’absence marquée par la naissance de sa fille. Il confie vouloir à présent s’imprégner de la vraie vie pour composer : "Quand tu es en tournée, tu ne vis pas vraiment. Ce n'est pas très inspirant, raconte-t-il à BFMTV. J'avais besoin d'arrêter de tourner. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie l'année dernière qui m'ont redonné de l'inspiration. Je suis devenu papa, j'ai perdu un ami, je suis encore plus amoureux de ma femme, mes relations avec mes parents ont changé. Je devais revenir à une vie normale pour écrire sur la vie."