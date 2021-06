Courteney Cox, la seule de "Friends" à ne pas avoir été nommée aux Emmys: "Ça blesse"

La série "Friends" a duré 10 ans. Durant ce laps de temps, tous les acteurs principaux ont été nommés aux Emmy Awards… tous sauf une, Courteney Cox, l’interprète de Monica. Elle a récemment confié que cela avait été une réelle blessure pour elle.

En dix saisons, les acteurs de la série "Friends" ont été nommés pas moins de 16 fois aux Emmy Awards. Tous, sauf une. Courteney Cox, l’interprète de Monica, n’a jamais eu cet honneur. Récemment invitée au micro d’Howard Stern avec Jennifer Aniston et Lisa Kudrow, elle est revenue sur cette blessure.

"Ça m'a toujours blessée. Quand tous les acteurs ont été nommés sauf moi, ça m'a fait mal au cœur. J'étais contente pour tout le monde, puis je me suis dit : ‘Oh, je suis donc la seule ?’ Ça blesse." Cela n’a pas empêché la star d’être heureuse pour ses partenaires : "Je veux qu'ils gagnent. Je n'ai jamais voulu retirer quoique ce soit à qui que ce soit. J'aimerais juste faire partie de certaines choses... Et les filles et les gars de cette série ont tous mérité leurs nominations. Je suis en admiration devant leur talent."

Par la suite, Courteney Cox a tout même reçu un Golden Globe pour son rôle dans la série "Cougar Town" : "La seule chose qui m'a fait du bien - parce qu'ils ont tous gagné et ont reçu tellement d'accolades - c'est d'avoir été nommée pour Cougar Town, aux Golden Globes. Cela comptait beaucoup pour moi. Je voulais que mes pairs me respectent, et je sais que les Golden Globes ne sont pas mes pairs, mais je me suis dit : ‘Tiens, ça enlève un peu de piqûre.’"

L'actrice avait tout de même reçu différents prix pour son rôle dans "Friends": un Golden Apple Award en 1995, les People's Choice Awards pour "L'actrice préférée dans une nouvelle série télévisée" toujours en 1995, et un prix TV Guide Awards en 2000.