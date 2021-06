La rencontre entre Karine Ferri et Grégory Lemarchal : "J’ai demandé de lui donner mon numéro de téléphone"

En 2005, une relation naissait entre Karine Ferri et Grégory Lemarchal. Une histoire discrète, mais l’animatrice s’est tout de même confiée sur le tout début.

Karine Ferri et Grégory Lemarchal ont formé un couple mythique des années 2000. Après leurs télé-réalités respectives, ils se sont rencontrés et n’ont cessé de s’aimer jusqu’au dernier souffle de Grégory le 30 avril 2007.

En 2007, Karine Ferri avait raconté sa rencontre avec le gagnant de la Star Academy 4 à Paris Match. En septembre 2005, l’animatrice et le chanteur se sont rencontrés via une amie commune, leur maquilleuse : "Un jour, Grégory appelle Laétitia, sur son portable pendant qu'elle me maquillait. 'C'est Grégory de la Star'Ac !', me dit-elle en aparté. 'Ah oui, il est pas mal, lui !' ai-je répondu. Elle raccroche et me dit : 'Eh bien figure-toi que lui aussi vient de me dire qu'il te trouve plutôt charmante.' Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai demandé à Laétitia de lui donner vite mon numéro de téléphone. C'était la première fois que je faisais un truc pareil !"

Par la suite, Karine Ferri raconte avoir été invitée chez Grégory. Il avait cuisiné du veau sauté et des pommes de terre : "En réalité préparé par sa mère, je l’ai su plus tard, précise-t-elle. Il a fallu que j'attende six mois pour qu'il me dise 'je t'aime' pour la première fois. Je n'en pouvais plus, mais j'aimais ça !"

Depuis, Karine Ferri continue sa vie avec son mari et ses deux enfants. Elle reste très attachée à Grégory et sa famille et demeure active pour l’association Grégory Lemarchal.