Cardi B. révèle qu'elle est enceinte lors de sa performance déjantée aux Bet Awards (vidéo)

Cardi B, Offset et Kulture sont sur le point de devenir une famille de 4 personnes! La rappeuse de New York a confirmé attendre un deuxième enfant après être montée sur scène... visiblement bien enceinte à la cérémonie des BET Awards. Vêtue d'une combinaison à cristaux, sauf sur son ventre, Cardi B. a attendu d'être descendue du podium pour confirmer la nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux. Elle a posté une photo d'un shooting avec la légende simple et efficace: "2", accompagnée d'un coeur.