"Kate Middleton n'était pas en colère après l'interview de Meghan chez Oprah: elle a d'autres priorités dans sa vie"

Kate Middleton n'est "pas du genre à se mettre en colère" et espère toujours réconcilier la famille royale après les problèmes causés par Meghan et Harry, affirme une source ce lundi matin au Sun. La duchesse de Cambridge, 39 ans, se concentre sur la famille et espère "atténuer le stress et la tristesse de son mari", révèle ce matin le tabloïd.

Selon toute vraisemblance, la duchesse de Cambridge pourrait ne pas figurer sur la liste des invités lorsque la statue de la princesse Diana sera dévoilée cette semaine – ce qui signifie que William et Harry pourraient se rencontrer sans la duchesse qui avait joué la "pacificatrice" aux funérailles du prince Philip.

Les frères se tiendront côte à côte pour la cérémonie de jeudi après l'interview explosive de Harry et de son épouse Meghan Markle à Oprah dans laquelle le couple a fait une série de réclamations explosives contre la famille royale – y compris sur le fait que la duchesse avait été confrontée à des commentaires racistes et sur le fait qu'elle n'avait pas été soutenue lorsqu'elle a fait face à des problèmes de santé mentale.

Meghan Markle avait également affirmé que Kate l'avait fait pleurer lors d'un essayage de robes pour les demoiselles d'honneur avant son grand mariage.

Une source au journal du Telegraph a rapporté que Kate Middleton ne pensait pas grand-chose de l'interview d'Oprah et qu'elle préférait maintenir une famille unie. "Je pense que les commentaires sur la robe des demoiselles d'honneur étaient le cadet des soucis. Et elle n'est pas vraiment du genre à se plaindre de ce genre de choses. Elle essaie juste d'aider à rassembler la famille et à soulager le stress et la tristesse de son mari."