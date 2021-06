Gad Elmaleh et son "sachet": il partage sa plus GROSSE honte avec McFly et Carlito

d Elmaleh était l’invité des youtubeurs McFly et Carlito pour un épisode intitulé "Nos pires anecdotes de la honte". Pour l’occasion, l’humoriste a révélé une sombre histoire de sachet d’urine laissé dans le sac d’une amie.

Gad Elmaleh a partagé une histoire qu’il n’avait encore raconté à personne dans un épisode de McFly et Carlito intitulé "Nos pires anecdotes de la honte". Les faits remontent à une quinzaine d’années. A l’époque, l’humoriste rodait un spectacle sur une petite scène de Nice. "La particularité de ce théâtre était qu’il n’y a pas de loge. Mon régisseur me dit : ‘Soit t’arrives avant le public et tu restes derrière le rideau, soit tu rentres une fois que tout le monde est là."

Gad Elmaleh choisit la première option. "Je suis derrière le rideau. Le spectacle commence dans 30 minutes et là me vient une envie pressante." Il demande de l’aide à son régisseur. "Il arrive avec une bouteille. Je lui dit : ‘Comment t’expliquer que cette bouteille ne va pas suffire ? Il va chercher un sachet. Et me voilà transformant ce sachet en toilettes. J’ai fermé le sachet et je l’ai laissé dans un coin en me disant : ‘Penses bien à prendre le sachet avec toi’."

A la fin du spectacle, Gad sort avec son sachet rempli de sa grosse commission sauf que les fans l’attendent et lui demandent des autographes : "J’ai le sachet sous le bras et je signe des autographes."

L’anecdote ne s’arrête pas là. L’équipe va ensuite au restaurant. En arrivant, Gad Elmaleh est accueilli par le patron de l’établissement : "Il se jette sur nous pour nous débarrasser. C’est-à-dire qu’il me prend mon sachet…" Gad passe ensuite la soirée avec son régisseur et Mélissa, l’habilleuse. "On passe une très bonne soirée. Mélissa s’en va. Je reste avec mon régisseur. A la fin, on paie, on va au vestiaire et le mec me dit : ‘J’ai tout mis dans le sac de votre amie.’"

Ni une ni deux, Gad Elmaleh débarque chez Mélissa : "Je le vois dans un couloir, je prends le sac, j’ouvre la fenêtre et je jette le sac. Elle me regarde… Je te jure je fais juste ça, je sors de l’appart. Je n’ai jamais revu cette femme et si elle voit cette vidéo aujourd’hui, elle saura ce qu’il y avait dans ce sac."

Le passage de Gad Elmaleh est à 1h03.