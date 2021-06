Tutelle de Britney Spears: son ex-mari, Kevin Federline, la soutient

Britney Spears essaie depuis des années de mettre fin à la tutelle de son père. La star a pris la parole il y a quelques jours pour s’excuser auprès de ses fans de ne pas avoir été totalement honnête avec eux sur la difficulté que représente cette tutelle pour elle. Son ex, Justin Timberlake l’a publiquement soutenue. A présent, son ex-mari, Kevin Federline, et père de ses deux enfants, se range aussi de son côté.

Les soutiens de Britney Spears s’accumulent. La chanteuse tente tant bien que mal de s’affranchir de la tutelle exercée par son père depuis 2007. Son ex-copain, Justin Timberlake a affiché son soutien à la chanteuse.

A présent, Kevin Federline sort du silence. Son ex-mari et père de ses deux enfants, s’est exprimé via son avocat : "Kevin pense que la meilleure chose pour ses enfants est que leur mère soit heureuse et en bonne santé." Et ce, peu importe qu’elle soit tutelle ou non : "Si elle est capable de se gérer d'une manière où elle ne se met pas en danger elle-même ou ses enfants s'ils sont sous sa garde, Kevin est très à l'aise avec l’arrêt de la tutelle."

Britney Spears et Kevin Federline ont été mariés de 2004 à 2007 et ont eu deux enfants : Sean Preston et Jayden, aujourd’hui âgés de 15 et 14 ans.