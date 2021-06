Jennifer Aniston dans "Friends": "Je ne comprenais pas le niveau d’anxiété qui était imposé à Matthew Perry"

Lors de l’épisode des retrouvailles de Friends, Matthew Perry qui interprétait Chandler s’est confié sur le stress qu’il ressentait pendant le tournage. Il avouait se mettre beaucoup de pression pour être drôle aux yeux du public. Une anxiété dont sa partenaire, Jennifer Aniston, n’avait pas idée.

Jennifer Aniston n'a pas compris le niveau d'anxiété ressenti par son partenaire Matthew Perry sur le tournage de Friends.

Lors de l'émission Friends, diffusée le mois dernier, les acteurs principaux de la sitcom (Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer) se sont assis dans le studio d'enregistrement d'origine à Burbank, en Californie, pour se souvenir.

À un moment donné, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait vécu en enregistrant chaque semaine devant un public en studio, Matthew Perry, 51 ans, a fait une confession sincère à ses anciens collègues : "Pour moi, j'avais l'impression que j'allais mourir s'ils ne riaient pas. Et ce n'est pas sain, c'est sûr. Mais il m'arrivait de dire une phrase et qu'ils ne rient pas, je transpirais et j'étais pris de convulsions. Si je n'avais pas le rire que je devais avoir, je paniquais."

Lisa Kudrow tombe des nues : "Mais tu ne nous l'as pas dit. Je ne me souviens pas que tu aies jamais dit ça". Et l’interprète de Chandler de répondre: "Oh, oui. Je me sentais comme ça tous les soirs."

S'adressant à Today la semaine dernière, Jennifer Aniston a déclaré qu'elle n'était pas au courant de "l'auto-torture" de son ami pendant qu'ils tournaient la série à succès. Elle a déclaré : "Je ne comprenais pas le niveau d'anxiété et d'auto-torture [qui] était imposé à Matthew Perry, s'il n'obtenait pas ce rire, et la dévastation qu'il ressentait. Ce qui est tout à fait logique."

Un passé de toxicomane

L'acteur, qui a lutté contre la toxicomanie, s’était précédemment confié sur certains des défis auxquels il a été confronté pendant le tournage de Friends, qui a duré 10 saisons de 1994 à 2004. Lors d'une émission de radio en 2016, il a déclaré que ses souvenirs de la période entre la saison 3 et la saison 6 étaient brumeux, admettant : "J'étais un peu dans les vapes."

Le mois dernier, les cocréateurs, Marta Kauffman, David Crane et Kevin Bright, ainsi que le directeur des retrouvailles, Ben Winston, se sont entretenus avec The Hollywood Reporter au sujet de Matthew Perry, déclarant "qu'il était génial".

"J'ai adoré travailler avec lui. C'est un homme brillamment drôle et j'ai trouvé qu'il avait de bonnes répliques dans la série. Je me suis senti juste heureux et chanceux d'être en sa présence et de le diriger sur quelque chose comme ça", a déclaré Winston.