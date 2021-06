La petite soeur de Britney Spears s'exprime pour la première fois sur la TUTELLE: "J'ai toujours payé moi-même mes factures"

Jamie Lynn Spears, 30 ans, s'exprime enfin après la comparution très médiatisée de sa sœur Britney Spears la semaine dernière devant le tribunal de Los Angeles, exprimant le fait qu'elle voulait mettre fin à sa tutelle "abusive".

Jamie, 30 ans, avait été au cours du week-end vivement critiquée pour avoir gardé le silence sur la tutelle de sa soeur. Certains l'accusant même d'avoir profité de la fortune de 60 millions de dollars de Britney Spears. La jeune soeur s'est donc rendue sur Instagram pour donner son point de vue sur la situation.

Montrant son soutien à Britney, 39 ans, l'actrice a déclaré dans une vidéo postée en Story sur Instagram qu'elle ne voulait que le "bonheur" de sa sœur et qu'elle l'avait toujours soutenue et "la soutiendra toujours".

La star de Zoey 101 semble vouloir prendre ses distances par rapport aux affaires de Britney, en affirmant qu'elle avait fait un "choix très conscient" de "ne participer" qu'à la vie de la chanteuse en tant que sœur, et qu'elle continuait à travailler dur pour elle-même.

"Je paye mes p**** de factures depuis l'âge de 10 ans. Non pas que je doive quoi que ce soit au public, parce que ma sœur sait que je l'aime et que je la soutiens... Je ne suis pas ma famille. Je suis ma propre personne. Et je parle pour moi", a-t-elle expliqué.

Jamie s'est justifié sur son silence: "Peut-être que je n'ai pas soutenu la façon dont le public voudrait que je le fasse avec un hashtag sur une plate-forme publique, mais je peux vous assurer que je soutiens ma sœur depuis longtemps, bien avant qu'il n'y ait un hashtag et je la soutiendrai toute ma vie."