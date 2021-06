La tenue peu conventionnelle de Kim Kardashian pour visiter le Vatican (photos)

Kim Kardashian vient d'atterrir sur le "Vieux continent", plus précisément à Rome, où elle entame des vacances en Italie. Dimanche, elle et son équipe glamour ont été aperçus dans l'enceinte du Colisée.

Ce mardi matin, la star était attendue au Vatican. Pour l'occasion, la star de télé-réalité avait revêtu une robe blanche en dentelle longue, avec des découpes au milieu du ventre, nous informe le Daily Mail.

Aucune information ne précise si la star sait qu'il existe un code vestimentaire à respecter dans la Cité du Vatican.

Quel est le code vestimentaire du Vatican?

Il existe un code vestimentaire de base que les hommes et les femmes doivent respecter lorsqu'ils visitent la Cité du Vatican, en particulier la basilique Saint-Pierre et/ou les musées du Vatican (y compris la chapelle Sixtine).

Les visiteurs doivent se couvrir les genoux et les bras, alors qu'il leur est interdit de porter des shorts ou des jupes au-dessus du genou, des hauts sans manches et des chemises décolletées.

Les hommes doivent également retirer leur chapeau en entrant, bien que les femmes soient autorisées à rester en portant le leur.

Les épaules doivent également être couvertes et les visiteurs peuvent être refoulés ou invités à se couvrir avec un châle.

Sous le choc de voir son ex-mari avec quelqu'un d'autre

Ce voyage intervient au milieu de rumeurs selon lesquelles Kim s'inquièterait du futur de sa vie sentimentale. "Elle ne pensait pas que son ex mari Kanye West passerait à autre chose avec quelqu'un d'autre avant elle et il a été aperçu il y a deux semaines lors d'une escapade romantique en France avec la mannequin Irina Shayk", a déclaré une source à Us Weekly. Cela aurait été un choc pour la star qui est toujours célibataire.

Kim a demandé le divorce de son ex-mari en février après près de sept ans de mariage.