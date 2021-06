Le prince George, présent dans les tribunes, est surnommé "le porte-bonheur de l'Angleterre" après la victoire de son équipe à l'Euro 2020

Le prince William et Kate ont salué la "performance incroyable" de l'Angleterre alors que le prince George, 7 ans, qui assistait à son premier match international dans la tribune officielle, a été renommé la mascotte porte-bonheur des "Three Lions" après avoir écrasé l'Allemagne 2-0 en huitièmes de finale de l'euro 2020.

Environ 25 millions de fans à travers la Grande-Bretagne ont regardé Raheem Sterling et Harry Kane décrocher la victoire au stade de Wembley mardi soir.

L'équipe de Gareth Southgate se prépare maintenant à affronter l'Ukraine en quart de finale de l'Euro 2020 à Rome samedi.

Le match d'hier soir a marqué la première victoire majeure de l'Angleterre sur l'Allemagne depuis la finale de la Coupe du monde 1966, mettant fin à 55 ans de malchance pour les Trois Lions.

Le duc et la duchesse de Cambridge et le prince George ont rejoint les 45.000 fans en liesse au stade de Wembley. A leurs côtés, se trouvaient David Beckham et son fils Roméo, la chanteuse Ellie Goulding et le chanteur Ed Sheeran.