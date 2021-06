Gal Gadot maman pour la troisième fois: l’actrice de "Wonder Woman" dévoile le prénom

Gal Gadot a donné naissance à son troisième enfant, une petite fille. Elle l’a annoncé sur son compte Instagram. La petite dernière se prénomme Daniella.

Carnet rose chez DC Comics, Gal Gadot, l’interprète de "Wonder Woman" a accouché de son troisième enfant, une troisième petite fille. La bonne nouvelle a été annoncée sur le compte Instagram de l’actrice. Elle pose en compagnie de toute sa famille au lit : "Ma douce famille, écrit-elle en légende. Je ne pourrais pas être plus reconnaissante et heureuse (et fatiguée). Nous sommes tous tellement excités d’accueillir Daniella dans notre famille." Sur le cliché, la petite fille dort paisiblement dans les bras de sa grande sœur.

Gal Gadot et son mari, Yaron Varsano, sont déjà parents d’Alma, 9 ans, et Maya, 4 ans. La grossesse de la maman avait été révélée en février dernier aux Golden Globes. Sur ses réseaux, elle avait simplement écrit : "C’est reparti!"

Elle avait déjà confié qu’elle adorait son rôle de maman en 2017. "C'est ringard mais je me sens comme Wonder Woman lorsque je donne la vie. Quand vous accouchez, vous vous sentez comme Dieu. 'Oh mon dieu, j'ai fait ça.' La meilleure chose est devenir maman et de donner la vie."