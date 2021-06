Secte: l'actrice américaine Allison Mack condamnée à 3 ans de prison

L'actrice américaine Allison Mack ("Smallville") a été condamnée mercredi par un juge fédéral de Brooklyn à trois ans de prison pour sa participation à la secte DOS, organisation pyramidale d'esclaves sexuelles imaginée par le gourou Keith Raniere, une peine réduite grâce à sa collaboration avec les autorités.

L'accusation avait recommandé une peine d'une durée inférieure à celle prévue par la loi, soit entre 14 et 17 ans et demi d'emprisonnement, pour tenir compte de la participation de la comédienne à l'enquête.

Finalement, le juge Nicholas Garaufis a fixé la peine à 3 ans pour chacun des deux chefs d'accusation (racket et association de malfaiteurs), les deux sentences pouvant être effectuées de façon concomitante.

Allison Mack (38 ans) a fourni à l'équipe du procureur fédéral de Brooklyn des informations précieuses sur le fonctionnement de DOS et sur les agissements de Keith Raniere. Elle a raconté que le gourou incitait ses collaboratrices de l'organisation à recruter des femmes et à leur ordonner d'avoir des relations sexuelles avec lui.

Celle qui incarnait la meilleure amie de Clark Kent dans "Smallville" (2001-2011) a aussi livré aux enquêteurs l'enregistrement d'une conversation avec Keith Raniere qui s'est révélé crucial pour l'accusation.

Lors de cette discussion, celui qui se faisait appeler "Vanguard" par ses disciples explique à Allison Mack les modalités de la cérémonie du marquage des esclaves de DOS. Lors de ce rituel filmé, elles étaient marquées des initiales du gourou avec un stylo à cautériser, qui brûlait les chairs.

L'enregistrement, produit au procès, montre que ce marquage était bien l'idée de Keith Raniere, ce que le chef de la secte a toujours nié. Lors de la discussion, le gourou explique aussi à Allison Mack comment faire dire aux esclaves, durant la cérémonie, qu'elles désirent être marquées, "pour qu'elles n'aient pas l'air d'être forcées".

Keith Raniere a été condamné, en octobre 2020, à 120 années d'emprisonnement pour son rôle dans DOS et dans NXIVM (prononcer Nexium), une autre organisation beaucoup plus importante, qui a vu passer des milliers de personnes dans ses formations et séminaires, entre 1998 et 2018.

Outre sa collaboration, Allison Mack a présenté ses excuses aux victimes à l'audience. Elle s'est dite "pleine de remords et de culpabilité" quant à ce "chapitre horrible de (sa) vie". "J'ai honte de la façon dont je me suis conduite", a-t-elle poursuivi.

Dans une lettre au tribunal, la comédienne, qui n'est plus apparue à la télévision depuis 2016, avait expliqué avoir changé et vouloir "continuer à (se) transformer en une femme plus aimante et dotée de compassion".