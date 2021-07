La famille de Meghan Markle en deuil: quelqu'un qui l'avait beaucoup aidée lors de ses études est décédé

L'oncle de Meghan Markle, Michael, est décédé à l'âge de 82 ans, nous informe ce matin le journal du SUN. L'homme qui est un ancien diplomate n'a n'a jamais rencontré le mari de sa célèbre nièce, le prince Harry.

Des sources ont déclaré au Sun que celui que ses amis surnommaient "Mike" luttait contre la maladie de Parkinson et avait fait de nombreuses chutes ces dernières années.

La nouvelle survient alors que le prince Harry est retourné au Royaume-Uni pour dévoiler une statue de sa mère, la princesse Diana.

Une source a déclaré: "Mike était un vieil homme adorable, doux et à la voix douce. Il était toujours heureux d'être interrogé sur sa nièce, Meghan, mais chaque fois qu'il parlait à quelqu'un, il voulait principalement parler de sa défunte épouse qu'il aimait tellement."

Mike était "très fier" de Meghan, selon une source, et aurait souhaité avoir l'opportunité de rencontrer Harry. Et le Sun d'ajouter : "Il était assez connu dans sa communauté pour être l'oncle de Meghan, et il s'arrêtait toujours pour discuter et dire à quel point il était fier d'elle, même s'il n'était pas souvent d'accord avec la façon dont elle procédait. Il se contentait généralement de rire et de dire : 'Ce n'est pas tous les jours qu'on a un prince dans la famille, je suppose !'"

L'homme de 82 ans avait précédemment déclaré à Woman Magazine qu'il avait aidé Megan à devenir une femme d'État à l'âge de 20 ans.

Mike a déclaré avoir permis à Megan d'effectuer un stage en tant qu'attachée de presse junior à l'ambassade américaine en Argentine alors qu'elle envisageait une carrière dans les relations internationales.

Au cours des dernières années, cependant, Mike, comme son frère Thomas (le père de Meghan Markle), avait déclaré qu'il s'était éloigné de Meghan avant son mariage royal avec le prince Harry.

Thomas Markle devait accompagner sa fille à l'autel le jour du mariage royal, mais a décidé de ne pas assister à la cérémonie en raison de problèmes de santé. Une source a déclaré que Mike "n'était pas fan de la façon dont Meghan avait viré son père de sa vie".

Voir l'annonce de son décès