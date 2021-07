Une candidate transgenre va concourir pour la PREMIÈRE FOIS au titre de Miss USA (vidéo)

Kataluna Enriquez, jeune femme couronnée Miss Nevada le week-end dernier, va officiellement devenir la première reine de beauté transgenre à concourir au titre de Miss USA. "Cette victoire est un énorme honneur, particulièrement durant le mois des Fiertés", avait lancé la miss âgée de 27 ans, qui avait commencé les concours de beauté transgenres en 2016 mais ne s'est présentée dans des compétitions cisgenres (qui s'identifie au sexe assigné à la naissance) que l'an dernier.

Harcèlement et violences

D'origine philippine, Miss Nevada a raconté durant le concours avoir subi harcèlement et violences en raison de son identité. "J'ai dit aux juges qu'en tant que femme transgenre de couleur et rescapée de violences physiques et sexuelles, je suis tout ce qui est sous-représenté dans ce pays. Nos voix comptent", a-t-elle déclaré au Las Vegas Review Journal.

Kataluna Enriquez, qui dessine et coud elle-même ses tenues de concours, représentera l'Etat du Nevada le 29 novembre prochain pour l'élection nationale de Miss USA face aux candidates des autres Etats. En cas de victoire, elle représenterait les Etats-Unis au concours de Miss Univers mais elle n'y serait pas la première candidate transgenre: en 2018, les couleurs de l'Espagne étaient défendues par Angela Ponce, elle-même transgenre.

Le concours Miss Univers ouvert aux transgenres

La compétition Miss Univers est, sur le papier, ouverte depuis 2012 aux personnes transgenres mais aucune n'avait atteint ce stade de la compétition avant Mme Ponce. L'organisation Miss Univers, qui appartenait à l'époque à Donald Trump, s'était retrouvée la même année au coeur d'une vive polémique après que la Canadienne Jenna Talackova a été disqualifiée de la finale canadienne de Miss Univers au motif qu'elle n'était pas "née naturellement femme".