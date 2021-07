Qui va gagner entre la Belgique et l'Italie en quart de finale de l'euro 2020? Le chanteur Adamo a son préféré

Le chanteur belgo-italien Salvatore Adamo souhaite une victoire de la Belgique contre l'Italie en quart de finale de l'Euro vendredi, ce qui serait pour les "Diables rouges" la récompense d'une "génération exceptionnelle" de joueurs, a-t-il expliqué jeudi à l'AFP.



"Les Italo-Belges seraient contents que la génération Hazard, Mertens, De Bruyne ait un titre, même si nous gardons l'Italie dans notre coeur" et cela traduirait aussi "notre gratitude, notre affection pour la Belgique", a déclaré Adamo.



"Les Italiens nous comprendront, nous sommes pour une victoire de la Belgique", confie celui qui est arrivé de Sicile encore enfant, après la signature en 1946 des "accords charbon" qui s'est traduite par l'arrivée massive de main d'oeuvre italienne pour exploiter les mines de Wallonie (sud).



L'artiste, qui a joué au football jusqu'à l'âge de 18 ans dans le club de Jemappes, souhaite qu'il n'y ait pas une grosse différence de buts entre les deux équipes: "Un but d'écart avec une belle lutte, un match palpitant et un but d'Eden Hazard".



Un conseil de l'ancien ailier droit aux "Diables Rouges" pour assurer leur victoire?



"Ne pas calculer comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Ils étaient spontanés, ils ont joué à fond tous leurs matches", répond l'artiste de 77 ans.



"Déchiré"



Ils doivent cependant se méfier d'"une équipe italienne en construction qui a retrouvé de bons joueurs comme Chiesa, Immobile, Insigne, Locatelli qui sont toujours à l'affût. A la prochaine Coupe du monde, ils seront encore plus forts".



"Sur cet Euro, je suis pour la Belgique mais après je serai déchiré entre les deux comme d'habitude", prédit l'interprète de "Tombe la neige".



"L'équipe belge est arrivée à son apogée avec des joueurs qui ont déjà un certain âge. Entre cet Euro et la Coupe du monde en 2022, ils seront encore très très compétitifs, après je ne sais pas si on trouvera les mêmes talents dans la nouvelle génération belge alors que l'Italie les a déjà trouvés", poursuit Adamo.



S'il espère une victoire belge au tournoi en cas de succès vendredi, il reste vigilant à l'égard du Danemark "qui joue avec une spontanéité extraordinaire, du talent et de l'enthousiasme".



Le chanteur, qui remontera sur scène le 12 juillet aux Francofolies de La Rochelle, n'a en revanche pas du tout apprécié les manifestations de Belges qui ont fêté l'élimination des Bleus face à la Suisse lundi soir.



"Je ne suis pas du tout d'accord. J'espérais une revanche (de la demi-finale du Mondial-2018 remportée 1 à 0 par les Bleus, NDLR) sur le terrain entre la Belgique et la France. J'en ai parlé à certains amis qui étaient contents que la France soit éliminée. C'est pas ça le sport! Ca m'a énervé".