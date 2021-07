Cuisiner en apprenant les maths: Valériane (Le Meilleur Pâtissier) et une orthophoniste créent un livre de recettes

C'est peut-être le moment du dessert ou du goûter, chez vous? L'occasion idéale pour vous parler d'une initiative originale qui combine la pâtisserie et les maths. L'idée vient de Valériane Greban, ancienne finaliste du Meilleur Pâtissier, et de l'orthophoniste Maryse Collignon. Elles proposent un livre pour faire des maths avec les tout petits, en cuisinant.

Au menu du goûter pour le petit Victor: financiers au coeur coulant. Mais ici, pas de bol doseur ni de balance, tout se mesure de façon ludique.

"Les enfants de maternelles ne savent pas encore compter les quantités nécessaires en terme de farines, etc", pointe Maryse Collignon. "Donc, on a dû trouver un autre système. On a pris beaucoup de cuillères, mais on a essayé de varier aussi. Parfois, l'enfant doit prendre "une poignée". On a aussi utilisé le Duplo comme format pour le beurre."

"Faire la relation entre le concret et l'abstrait"

L'idée est simple: combiner pâtisseries et expériences mathématiques, dès le plus jeune âge. Une nécessité pour les autrices, à l'heure où les maths n'ont pas la cote chez les enfants.

"C'est hyper important, puisque c'est tout ça qui va construire la structure mathématique qu'ils vont apprendre en primaire", souligne l'orthophoniste. "Mais ce qui est aussi super important, c'est de faire la relation entre le concret et l'abstrait. En primaire, ils seront fort dans l'abstraction, alors qu'en maternelle, on manipule encore beaucoup de choses."

Des recettes alléchantes

Et pour motiver les plus petits, l'ouvrage mise sur des recettes toutes plus alléchantes les unes que les autres. "J'ai pris des recettes de mon enfance, j'ai pris les gaufres de Liège, le roulé à la confiture,... On a pas voulu prendre des recettes trop "enfantines"", précise Valériane, finaliste du Meilleur Pâtissier et co-autrice du livre. "Ce sont des recettes adaptées pour les enfants, sans les simplifier".

Après la mise en pratique, il ne reste plus qu'à décompter les minutes avant une dégustation bien méritée