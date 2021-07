L'ex-époux de Meghan Markle, Trevor Engelson, va être papa pour la deuxième fois

En septembre 2011, après 7 ans de relation, Trevor Engelson épousait Meghan Markle à Ocho Rios, en Jamaïque. 18 mois plus tard, ils se séparaient, pour divorcer en 2013.



Marié à une riche héritière



Après son divorce avec la future épouse de Harry, le producteur américain s'est fiancé à Tracey Kurland, riche héritière d'une fortune de plusieurs millions de dollars. Le couple s'est marié en 2019 en Californie et en 2020, ils accueillaient leur premier enfant, une fille.



Une petite fille!



Sur son compte Instagram, comme le révèle le média The Mirror, le père de 44 ans a annoncé une heureuse nouvelle, en publiant une photo de lui, sa fille, son chien et surtout sa femme, enceinte. "Ce truc de bébé a été chouette jusqu'à présent… Remettons-ca!" Il a aussi révélé le sexe du bébé, en expliquant qu'"une petite sœur arriverait cet automne."