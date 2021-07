Statue de Diana dévoilée à Kensington: qui sont les enfants représentés à ses côtés? (photos)

L'inauguration tant attendue de la statue de Diana, commandée en 2017, a eu lieu ce premier juillet dans les jardins du palais de Kensington. Ce jour, Lady Di aurait eu 60 ans. William et son frère Harry, revenu des Etats-Unis, étaient présents. Les frères étaient accompagnés des deux soeurs de leur mère, Lady Sarah McCorquodale et la baronne Jane Fellowes, ainsi que de leur oncle, le comte Charles Spencer.

Pour assister à cet événement, les membres du comité en charge du projet, le sculpteur Ian Rank-Broadley, le paysagiste Pip Morrison et l'historien de demeures royales Rupert Gavin étaient aussi de la partie.

Trois enfants

La statue de bronze ne représente pas Lady Di seule. Elle est accompagnée de trois enfants. Mais qui sont-ils? Nul ne sert de rechercher une ressemblance avec un visage connu! Selon un communiqué, publié conjointement par William et Harry, la statue a été pensée pour "refléter la chaleur, l'élégance et l'énergie de Diana, princesse de Galles, en plus de son travail et de l'impact qu'elle a eu sur tant de personnes". Les trois enfants "représentent l'universalité et l'impact intergénérationnel du travail de la princesse".

Une tenue réfléchie

Lady Di est habillée d'une chemise et d'une jupe droite. Une tenue qui n'a pas été choisie au hasard. Elle représente "la dernière période de sa vie, au moment où elle a gagné en assurance dans ses rôles d'ambassadrice pour des causes humanitaires".

Les paroles d'un poème

Si vous vous approchez de plus près, vous pourrez lire un extrait du poème The Measure of A Man, lu lors de la cérémonie donnée à la mort de Diana, en 2007, qui célébrait les 10 ans de son décès.