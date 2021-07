Charlene de Monaco: cette mystérieuse publication postée le jour de son 10ème anniversaire de mariage

Bloquée en Afrique du Sud à cause "d'une grave infection de la sphère ORL" qui l'empêche de prendre l'avion pour rejoindre son époux et ses deux enfants, la princesse Charlene de Monaco qui a dû subir plusieurs interventions avait publié un communiqué rempli de tristesse il y a plusieurs jours déplorant le fait qu'elle ne sera pas avec son époux pour célébrer son 10ème anniversaire de mariage.

"Cette année sera la première fois que je ne serai pas avec mon mari pour notre anniversaire en juillet, ce qui est difficile et cela m'attriste", avait-elle transmis aux rédactions du pays.

Le 1er juillet, les observateurs royaux ont scruté son compte officiel sur les réseaux sociaux. Et contre toute attente, Charlene a posté une vidéo attendrissante d’une mère rhinocéros proche de son petit. Une publication que la maman de Gabrielle et Jacques a commentée d'un simple: "Mommy and baby doing well" ("La mère et son bébé vont bien"). Cette publication a retenu toute l'attention de ses abonnés qui lui ont exprimé à quel point elle manquait au continent européen et qu'ils espéraient qu'elle allait mieux.