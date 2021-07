Angèle et Damso assistent côte à côte au défilé Jacquemus à Paris

Le rappeur Damso et la chanteuse Angèle faisaient partie des stars invitées au défilé du créateur français Simon Porte Jacquemus à Paris. Les deux Belges, amis depuis plusieurs années, étaient installés non loin du mannequin Fai Khadra et de la chanteuse Rosalía.

L’influenceuse Lena Situations, devenue incontournable dans le monde de la mode, était également présente à l’évènement. Elle a partagé des photos et vidéos du show coloré.

Venues des Etats-Unis pour le défilé, Kendall Jenner et Bella Hadid étaient, elles, sur le catwalk, heureuses toutes les deux de pouvoir reprendre leurs activités. Jacquemus a dévoilé sa nouvelle collection qui semble avoir séduit ses invités.