Angelina Jolie aperçue au restaurant avec un chanteur célèbre...

C'est la nouvelle People dont tout le monde parle Outre-Atlantique. L'actrice Angelina Jolie et le chanteur The Weeknd ont été photographiés en train de quitter le restaurant des célébrités le Giorgio Baldi à Los Angeles mercredi soir, nourrissant des rumeurs concernant une potentielle relation.

Après avoir passé des heures dans le restaurant italien haut de gamme, le couple a pris soin de partir séparément pour ne pas être photographié ensemble.

L'actrice oscarisée de 46 ans portait une robe en soie noire et un trench-coat tandis que la chanteur de 31 ans, était vêtu d'un jean et de bottes.

Idylle ou prochaine collaboration de travail? Le temps le dira. Il est en effet très possible que la maman de six enfants et le crooner canadien se soient rencontrés pour des raisons professionnelles et rien de plus, car le chanteur, de son vrai nom Abel Tesfaye, cherche à poursuivre sa carrière à Hollywood.