Eden Hazard: qui est l'amour de sa vie Natacha van Honacker?

Eden Hazard est très discret sur sa vie de famille. Le Belge n’affiche jamais le visage de ses enfants. Il mène une vie privée heureuse et cachée des médias. Son épouse Natacha van Honacker, semble partager son désir de discretion car elle n’est pas sur les réseaux sociaux, ou elle ne l’est pas sous son vrai nom.

On sait peut de choses sur la femme qui fait battre le cœur du Diable Rouge mais ce qui est certain c’est que leur histoire d’amour est belle.

Le sportif a rencontré Natacha à l’école. Ils avaient 14 ans, détaille Télé Loisirs.

Après ses secondaires, la jeune fille quitte tout pour suivre son amoureux à Lille pour sa carrière sportive. Le couple se dit oui en 2012, deux ans après la naissance de Yanis, leur aîné. Depuis, Eden et Natacha ont eu trois autre fils. Léo en 2012, Samy en 2015 et d'un autre enfant en 2019 dont le prénom n’a pas été divulgué.



L’épouse d’Eden Hazard, grand amour de sa vie, est très discrète, mais cela ne l’empêche pas d’être son plus grand soutien.