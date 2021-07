Nolwenn Leroy, complètement chamboulée sur le tournage du prime anniversaire de la Star Ac’, s’est mise à pleurer

Nolwenn Leroy a participé à une émission spéciale pour l’anniversaire de la Star Academy aux côtés de ses ex-camarades le 20 juin. "Comme si c'était hier", avait écrit Nolwenn sur Instagram un mois avant, pour décrire une photo d’elle aux côtés de tout le casting de cette année-là.

Revoir les élèves de sa promo et partager les souvenirs de l’expérience qui a changé sa vie a perturbé la chanteuse. Elle n’a pas pu retenir ses émotions. "Ce n'est pas mon genre de pleurer en télé, je n'aime pas me donner en spectacle comme ça. Mais je peux te dire que je me suis laissée submerger par mes émotions. À un moment donné, j'ai eu une montée d'émotions. A la fois, je m'en voulais, je me disais 'Oh non' et après je me suis dit 'Allez quoi...'", a raconté la chanteuse à Purecharts.

"C'était plus fort que moi, je chantais, je les regardais et d'un coup... I lost it, comme on dit en anglais."