Alain Delon est amoureux: il dévoile le visage d'Hiromi, sa nouvelle compagne

Il y a plusieurs jours, Alain Delon, victime d'un accident vasculaire cérébral il y a deux ans, avait reçu dans sa demeure de Douchy (France) un journaliste de nos confrères du magazine Paris Match.

L'acteur confiait qu’il avait retrouvé l’amour dans les bras d'une certaine Hiromi. "Ma compagne japonaise Hiromi, a été très présente à mes côtés durant toute ma convalescence", expliquait la star sans en dire plus. Elle était à ses cotés durant ses problèmes de santé et son soutien a été essentiel à sa guérison. Alain et Hiromi étaient amis avant de voir leurs sentiments évoluer vers de l’amour.

Mais le comédien de 85 ans dont toutes les histoires d'amour ont été médiatisées semblaient vouloir protéger cette idylle en la gardant privée. Il n'avait donc pas donné d'autres informations sur sa compagne.

Mais Alain Delon semble avoir changé d'avis depuis ce jour. Il a parlé de son histoire d’amour dans une autre interview accordée à TV5 Monde pour le reportage "Alain Delon face au monde".

L’homme amoureux a accepté de partager un peu de cette intimité en dévoilant le visage de celle qui fait battre son coeur. Un moment complice a été capturé. On voit Hiromi enlacer le comédien tendrement par la taille.



© Capture TV5 Monde